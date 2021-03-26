26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Marega’da flaş gelişme

Marega’da flaş gelişme! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Moussa Marega transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Aziz Ben Aissa'dan açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( habelerleri)

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde listesine giren Moussa Marega için menajeri Aziz Ben Aissa'dan açıklamalar geldi. Aissa, 29 yaşındaki forvetin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ile henüz görüşmediklerini belirtip, "Porto yöneticileri ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Onlarla görüşmeden başka takımlara söz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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