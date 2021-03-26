Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak istediği Moussa Marega transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Aziz Ben Aissa'dan açıklamalar geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB habelerleri)

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde listesine giren Moussa Marega için menajeri Aziz Ben Aissa'dan açıklamalar geldi. Aissa, 29 yaşındaki forvetin sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Porto ile henüz görüşmediklerini belirtip, "Porto yöneticileri ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Onlarla görüşmeden başka takımlara söz vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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