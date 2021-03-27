27 Mart 2021, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan iyi haber! Sosyal medyadan duyurdu
2022 Dünya Kupası Elemeleri için milli takım kampında bulunan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, antrenmanda sakatlanmış ve takımının İspanya ile oynadığı maçta forma giyememişti. Yunan futbolcu, sakatlığını atlattı ve çalışmalara başladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İspanya maçı öncesi sakatlanan Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçe'yi sevindirecek bir haber geldi.
Milli takım idmanında sakatlanan ve İspanya maçında forma giyemeyen Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından çalışmalara başladığını gösteren fotoğraf paylaştı.
İşte o paylaşım:
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