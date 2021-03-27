27 Mart 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan iyi haber! Sosyal medyadan duyurdu

F.Bahçe'ye Pelkas'tan iyi haber! Sosyal medyadan duyurdu
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

için milli takım kampında bulunan Fenerbahçeli , antrenmanda sakatlanmış ve takımının İspanya ile oynadığı maçta forma giyememişti. Yunan futbolcu, sakatlığını atlattı ve çalışmalara başladı. | Son dakika haberleri (FB spor haberi)

İspanya maçı öncesi sakatlanan 'tan 'yi sevindirecek bir haber geldi.

Milli takım idmanında sakatlanan ve İspanya maçında forma giyemeyen Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından çalışmalara başladığını gösteren fotoğraf paylaştı.

İşte o paylaşım:

Emre Belözoğlu takımın başında ilk antrenmana çıktı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kararını böyle duyurdu! Erol Bulut'un onayıyla... Kararını böyle duyurdu! "Erol Bulut'un onayıyla..."
Özil için flaş yorum! Takım içinde... Özil için flaş yorum! "Takım içinde..."
Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör