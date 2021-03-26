26 Mart 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Fatih Mert Çırtlık ameliyat edildi! Son durumu...

Genç isim ameliyat edildi! Son durumu...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

'nin U19 takımında forma giyen ameliyat edildi. Genç oyuncunun ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nin ilk haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında sakatlanan Fatih Mert'in sağ dizine menüsküs yırtığı tanısı konduğu bildirildi.

Genç futbolcuya, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ortopedi travmatoloji ve spor yaralanmaları uzmanı Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik menisküs cerrahisi operasyonu yapıldığı kaydedildi.

Başarılı bir operasyon geçiren sporcunun ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu ve fizyoterapiye başlanacağını aktarıldı.


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