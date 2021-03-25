Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı. Erol Bulut'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan Ali Koç kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.