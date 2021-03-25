25 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından zirve yarışında yara alan sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)


Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

Son iki sezonda olduğu gibi yine zirvenin uzağında kalan 'de yeni sezon çalışmaları hız kazandı. 'la yollarını ayırarak takımı ünlü bir teknik adama emanet etmek isteyen Başkan Ali Koç kadroda da önemli bir değişime gitmeyi düşünüyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Ancak Sarı-Lacivetliler'in önünde büyük bir engel bulunuyor. Yönetim yeni sezon öncesi ilk olarak Mbwana Samatta'nın bonservisini alacak. Tanzanyalı yıldız büyük hayal kırıklığı yaratsa da yapılan anlaşma gereği kasadan 6 milyon Euro çıkacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

ile yapılan anlaşma gereği 'sattığın kadar al' maddesine göre hareket edecek olan sezona eksi bütçeyle başlayacak. Sarı-Lacivertliler transfer bütçesi oluşturmak için eldeki yıldızları satmak zorunda kalacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Ancak kadroda Avrupa kulüplerinin ilgi gösterdiği sadece Altay Bayındır ve bulunuyor. Özellikle Altay'ın sezon sonu satılması durumunda bu kez de kalede sıkıntı yaşanması muhtemel bir durum olacak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Öte yandan 'nın iddialı ekiplerinden 'in taraftarları eski oyuncularından 'yı takımlarında görmek istiyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Gelecek sezon takımın başarılı forveti Onuachu ile birlikte stoper Lucumi'nin de takımdan ayrılacağını yazan basını, 'in Samatta'yı takıma yeniden döndürebilmesinin taraftarı heyecanlandırdığını belirtti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

'de bekleneni veremeyen Samatta'nın 23 maçta 4 golde kalmasına rağmen 'e döndüğünde yeniden bilinen performansına dönebileceği kaydedildi.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Samatta 4 yıl formasını giydiği 'te kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euro'ya Villa'ya transfer olmuştu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi! 3 milyon euro

Yeni sezon öncesi yönetimini kara kara düşündüren Samatta'yla ilgili müjdeli bir haber geldi. basınına göre , eski futbolcusunun transferi için 3 milyon Euro ödemeye hazır. (Takvim)

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