21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kader maçı! İşte Erol Bulut'un Beşiktaş 11'i

F.Bahçe'nin kader maçı! İşte Bulut'un Beşiktaş 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaşacak. Siyah-beyazlılar karşısında kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, derbide sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında 'ne yenilen sarı-lacivertliler, 'ı devirerek zirve yarışına devam etmek istiyor. Haftaya bir maçı eksik olan ezeli rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya, mağlup olması halinde ise 8 puan geriye düşecek, şampiyonluk ümitlerini azaltacak. Bu taktirde takımda taşların yerinden oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Altay, , , , , , , , Pelkas, Valencia, Thiam

BU FIRSAT KAÇMAZ
Teknik direktör Erol Bulut, hafta boyunca Beşiktaş'ı analiz edip, eksiklerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, 'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçtaki taktik anlayışla sahaya çıkması ve orta sahada oyunu kontrol edip, hızlı ataklarla gol araması bekleniyor. Dış saha maçlarında oyunu iki okuyan Bulut'un öğrencilerine, "Beşiktaş yenilmeyecek takım değil. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtırsak istediğimizi alırız. da kaybetti. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Kazanıp zirvede hesapları değiştirelim" dediği öğrenildi.

DEPLASMANDA EVİNDEN RAHAT
Bu sezon iç sahada 6 yenilgi yaşayarak rekor kıran Fenerbahçe, deplasmanda rakip tanımıyor. Dış sahada oynadığı 14 maçın 11'ini kazanan Kanarya, 2 beraberlik aldı, sadece 1 kez kaybetti. Hedef, Beşiktaş'ı da seriye ekleyip zirve yarışını sürdürmek.

4 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte , , ve Sinan Gümüş ceza sınırında bulunuyor. 4 oyuncu bugün de sarı kart görürse 32. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

(Fotomaç)

Şampiyonluk yolunda en keskin viraj! İşte 8 maddede iki son durumu haberin devamı

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