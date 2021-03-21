21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Erol Bulut Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Bulut'tan zirve yorumu! Mücadelemizi sürdüreceğiz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, "Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 31. haftasında 'a konuk olacak 'de teknik direktör , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri:

Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da, bu hafta da, önümüzdeki maç da önemli. Şu anda rakibimiz önde gibi gözükse de şampiyonluk yarışında, 11 maç var. Geçmişte neler yaşadığını hep birlikte gördük. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Galibiyet alıp dönmek istiyoruz.

Geçen haftaya baktığımızda tek kale maç oynadık, rakip kaleye gelmedi. 0 şutlu ilk yarıyı golle kapatmışlar. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar oldu. İnşallah bugün yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendiririz.

Derbi öncesi uzmanından açıklama! Maç saatinde... haberin devamı

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