24 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Joachim Löw'den kötü haber! Real Madrid talip oldu

Löw'den kötü haber! İspanya'ya gidiyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'de gelecek sezon ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertliler, genç teknik adamın yerine yeni bir hoca bulmak için arayışlara başladı. Kanarya'nın listesinde bulunan 'den kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sarı laciverti takımın listesinde Gallardo dışında , , , , ve 'un da yer aldığı belirtiliyor. 'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bielsa için taraftarlar sosyal medyada etiket açarken, 'ndan ayrılacak Löw'ün 'ın yerine 'in başına geçeceği ve İspanyolca dersleri almaya başladığı iddia edildi. Yelpazeyi geniş tutan yönetim, en iyi hocayı getirmek ve bu kez hata yapmak istemiyor.

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