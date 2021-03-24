24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Joachim Löw'den kötü haber! Real Madrid talip oldu
Fenerbahçe'de gelecek sezon Erol Bulut ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertliler, genç teknik adamın yerine yeni bir hoca bulmak için arayışlara başladı. Kanarya'nın listesinde bulunan Joachim Löw'den kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Sarı laciverti takımın listesinde Gallardo dışında Joachim Löw, Zlatko Dalic, Marcelo Bielsa, Lucien Favre, Zico ve Christoph Daum'un da yer aldığı belirtiliyor. Leeds United'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bielsa için taraftarlar sosyal medyada etiket açarken, Alman Milli Takımı'ndan ayrılacak Löw'ün Zidane'ın yerine Real Madrid'in başına geçeceği ve İspanyolca dersleri almaya başladığı iddia edildi. Yelpazeyi geniş tutan yönetim, en iyi hocayı getirmek ve bu kez hata yapmak istemiyor.
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