30 Mart 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar bel fıtığı ameliyatı oldu
Fenerbahçe'de bel ağrıları sebebiyle antrenmanlara katılamayan Sadık Çiftpınar, bel fıtığı ameliyatı oldu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli stoperin özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.
Sadık Çiftpınar'ın sezonun son maçlarına yetişebileceği öğrenildi.
Bilgilendirme | Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. pic.twitter.com/BW9GhFkEZ7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 30, 2021
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig