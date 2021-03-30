Fenerbahçe Opet, takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile 3 yıllık sözleşme yeniledi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2008 yılından bu yana terlettiği formamız ile sayısız başarıya imza atmış olan 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Eda Erdem Dündar, 3 yıl daha bizimle" ifadeleri kullanıldı. | Son dakika spor haberi (FB haberleri)