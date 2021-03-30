30 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar bel fıtığı ameliyatı oldu

F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

Fenerbahçe'de bel ağrıları sebebiyle antrenmanlara katılamayan Sadık Çiftpınar, bel fıtığı ameliyatı oldu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten açıklama geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ameliyat oldu. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli stoperin özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu.

Sadık Çiftpınar'ın sezonun son maçlarına yetişebileceği öğrenildi.

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