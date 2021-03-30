30 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması üzerine teknik sorumlu görevine gelen Emre Belözoğlu'nun ekibi de belli oluyor. Belözoğlu, yaptığı basın açıklamasında bir yabancı bir de yerli hocanın takıma geleceğini dile getirmişti. O isim belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 Giriş Tarihi: 30.03.2021

'de ligin son haftalarına girilirken alınan kötü sonuçların faturası 'a kesilmiş ve 46 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

Bu ayrılığın ardından takımın başına teknik sorumlu olarak getirilirken, Belözoğlu'nun yardımcıları da netlik kazanmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

'un haberine göre; 'nun yeni yardımcısı oldu. Sözer'in sezon sonuna kadar çalışmak üzere 'dan 'ye geleceği ve bu akşam 'da olacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

ERDİNÇ SÖZER KİMDİR?
2003 yılında kulübü 'un 19 takımında teknik direktörlüğe başlayan Sözer, 2 yıl sonra A takımın yardımcı antrenörü oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

HANGİ TAKIMLARDA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI?
Sözer sonraki yıllarda , , ve 'da da yardımcı antrenörlük yaptı. 52 yaşındaki Türk hoca 24 Ocak 2021'de 'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

Sözer, 2015 yılında 'daki en düzey çalıştırıcılık lisansını aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...

ÜÇ BÜYÜKLERİ ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin üç büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fener'e yıldız isimden iyi haber! Belözoğlu istemişti... Fener'e yıldız isimden iyi haber! Belözoğlu istemişti...
F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu! F.Bahçeli yıldız ameliyat oldu!
Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finale yükseldi! Fenerbahçe Öznur Kablo yarı finale yükseldi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör