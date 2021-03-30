Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu! Almanya'dan...
Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması üzerine teknik sorumlu görevine gelen Emre Belözoğlu'nun ekibi de belli oluyor. Belözoğlu, yaptığı basın açıklamasında bir yabancı bir de yerli hocanın takıma geleceğini dile getirmişti. O isim belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de ligin son haftalarına girilirken alınan kötü sonuçların faturası Erol Bulut'a kesilmiş ve 46 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrılmıştı.
Bu ayrılığın ardından takımın başına teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu getirilirken, Belözoğlu'nun yardımcıları da netlik kazanmaya başladı.
Ajansspor'un haberine göre; Emre Belözoğlu'nun yeni yardımcısı Erdinç Sözer oldu. Sözer'in sezon sonuna kadar çalışmak üzere Almanya'dan Türkiye'ye geleceği ve bu akşam İstanbul'da olacağı öğrenildi.
HANGİ TAKIMLARDA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI?
Sözer sonraki yıllarda Bayer Leverkusen, Hamburg, Stutgart ve Wolfsburg'da da yardımcı antrenörlük yaptı. 52 yaşındaki Türk hoca 24 Ocak 2021'de Hertha Berlin'deki yardımcı hocalık görevinden ayrıldı.
Sözer, 2015 yılında Almanya'daki en düzey çalıştırıcılık lisansını aldı.
ÜÇ BÜYÜKLERİ ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Eddy lakaplı teknik adam, daha önce verdiği röportajlarda hedefinin üç büyüklerden birini çalıştırmak olduğunu söylemişti.
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