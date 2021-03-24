Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni hocasına Diego Simeone'den tam not! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Zirve yolunda şansını zora sokan sarı lacivertlilerde, bunun faturası Erol Bulut'a kesilecek. Gelecek sezon planlamasında Bulut'a yer vermeyen yönetim, bomba bir ismi gündemine aldı. Kanarya, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate'in başındaki Marcelo Gallardo için atağa kalktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı hız kazandı. Matematiksel olarak şampiyonluk iddiasının sürdüren sarı-lacivertli ekipte Erol Bulut'un durumu belirsizliğini korurken, yeni sezon için gündeme sürpriz bir isim geldi.
Yönetimin, Marcelo Gallardo'nun peşinde olduğu iddia edildi. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, TNT Sports kanalındaki programında Fenerbahçe'nin River Plate'i çalıştıran Gallardo'yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini söyledi. Başarılı teknik adamın kontratı aralık ayında bitiyor.
BARÇA DA İSTEMİŞTİ
Sarı-lacivertli kulübün birkaç gün içinde 45 yaşındaki teknik adama resmi teklif yapacağını belirten Castilla; iyi bir maaş önerilmesi halinde Gallardo'nun 'evet' diyeceğini ve 2014 yılından bu yana çalıştığı River Plate'ten ayrılıp, Türkiye macerasına başlayabileceğini kaydetti.
RIVER'I AYAĞA KALDIRDI
2014'ten beri River Plate'i çalıştıran Gallardo, kulübe en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Taraftarların 'Napolyon' lakabını taktığı Marcelo, 2'si Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi sayılan Libertadores olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı.
HÜCUM FUTBOLU OYNATIYOR
Marcelo Gallardo oynattığı futbolla Pep Guardiola'nın övgüsünü alan bir hoca. Fenerbahçe'nin istediği hücum futbolu anlayışını benimseyen genç teknik adam taktik değişiklikleriyle rakibi şaşırtmaktan çekinmeyen bir isim.
PROJEYE BAKAR
Fenerbahçe'nin ilgisi River Plate taraftarlarını endişelendirdi. Twitter'da "Gallardo sadece parayla ilgilenmez. Eğer öyle olsaydı Arabistan'dan gelen teklifleri kabul ederdi. Gallardo, sadece rekabetçi bir lig ve projesi olan bir takıma gitmek ister." ve "Messi'nin Barcelona'sını reddeden Fenerbahçe'ye mi gidecek" yorumları yapıldı.
SIMEONE ONAY VERDİ
Öte yandan Gallardo'yu Fenerbahçe'ye Diego Simeone'nin önerdiği iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun görüş aldığı Atletico Madrid'den eski hocası olan Arjantinli çalıştırıcının, "Gallardo, Fenerbahçe için en iyi seçim olur" dediği belirtildi. (Fotomaç)
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