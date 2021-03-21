21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 30 maçta 27. farklı 11!

Bulut'tan 30 maçta 27. farklı 11!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Teknik Direktörü , takımı başında sahaya çıktığı 30 maçta 27 kez farklı 11 tercih etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de teknik direktör , bu sezon 30. maçında 27. farklı 11'i karşısında sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle birçok maçta aynı 11 ile sahada olamazken, devre arasında yapılan transferlerin ardından bu seri devam etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde İrfan Can Kahveci ilk 11'de yer aldı ve sarı-lacivertlilerde bu sezon 27. farklı 11 derbide görev almış oldu.

Bulut'tan zirve yorumu! haberin devamı

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