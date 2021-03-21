21 Mart 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 30 maçta 27. farklı 11!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımı başında sahaya çıktığı 30 maçta 27 kez farklı 11 tercih etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu sezon 30. maçında 27. farklı 11'i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.
Sarı-lacivertli takım, bu sezon sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle birçok maçta aynı 11 ile sahada olamazken, devre arasında yapılan transferlerin ardından bu seri devam etti.
Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde İrfan Can Kahveci ilk 11'de yer aldı ve sarı-lacivertlilerde bu sezon 27. farklı 11 derbide görev almış oldu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig