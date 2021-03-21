Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımı başında sahaya çıktığı 30 maçta 27 kez farklı 11 tercih etti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu sezon 30. maçında 27. farklı 11'i Beşiktaş karşısında sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle birçok maçta aynı 11 ile sahada olamazken, devre arasında yapılan transferlerin ardından bu seri devam etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde İrfan Can Kahveci ilk 11'de yer aldı ve sarı-lacivertlilerde bu sezon 27. farklı 11 derbide görev almış oldu.

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