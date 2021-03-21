21 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe'de Caner Erkin Beşiktaş maçıyla ilk 11’e döndü
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de Caner Erkin ilk 11'e geri döndü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken, Çek sol bek Novak'ı ise yedek soyundurdu.
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