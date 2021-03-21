21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin Beşiktaş maçıyla ilk 11’e döndü

Caner Erkin Beşiktaş maçıyla ilk 11’e döndü
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında 'a konuk olan 'de ilk 11'e geri döndü. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan , derbisinde yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör , Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken, Çek sol bek Novak'ı ise yedek soyundurdu.

İrfan Can ilk kez 11’de yer aldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! En etkisiz... Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu! "En etkisiz..."
Derbide kaleciler konuştu! Önce Ersin sonra Altay... Derbide kaleciler konuştu! Önce Ersin sonra Altay...
İrfan Can ilk kez 11’de yer aldı İrfan Can ilk kez 11’de yer aldı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ