21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Mesut Özil'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım!

Mesut Özil'den derbi paylaşımı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin devre arasında transfer ettiği Mesut Özil paylaşımda bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbisinde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. 32 yaşındaki futbolcu, kritik karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve derbinin önemine değindi. İşte o paylaşım...

İşte o paylaşım:

Bugünkü derbi bizim için çok önemli. Hedefimiz mücadele edip kazanmak!

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