Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Sabah spor yazarı Ahmet Çakar karşılaşma ile alakalı çarpıcı ifadelerde bulundu.
Beşiktaş dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır.
Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi.
2. yarı Beşiktaş golle başladı. Bir duran topta Vida, Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti. Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı Altay, F.Bahçe'yi ipten aldı.
Maç berabere gelmiş, Beşiktaş panikte, işte bu dakikalarda Fenerbahçe bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı.
Sonuçta bu haftanın kazananı yine Beşiktaş. F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e...
Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig