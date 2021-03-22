22 Mart 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Sabah spor yazarı Ahmet Çakar karşılaşma ile alakalı çarpıcı ifadelerde bulundu.


Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.03.2021

dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da kalecisi .

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Aslında için beraberlik için kötü bir sonuç değil. Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci 'a takıldı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

2. yarı golle başladı. Bir duran topta , 'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti. Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı , F.Bahçe'yi ipten aldı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Hele hele karşı karşıya son dakikada vursa ya da kurtaramasa lig büyük oranda lehine bitmiş olacaktı. Son dakikalarda sonradan oyuna giren öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday. Asıl kritik olay, son 6-7 dakika.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Maç berabere gelmiş, panikte, işte bu dakikalarda bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Sonuçta bu haftanın kazananı yine . F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem 'e...

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum!

Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; 'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.

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