21 Mart 2021, Pazar
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İrfan Can Kahveci ilk kez 11’de
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerde ilk kez 11'de görev aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin devre arasında Başakşehir'den kadroya kattığı İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerle ilk defa 11'de Beşiktaş derbisinde sahaya çıktı. Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren İrfan Can, Beşiktaş müsabakasında 11'de görev yaptı.
Teknik Direktör Erol Bulut, Arjantinli yıldız Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.
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