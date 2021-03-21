21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde İrfan Can Kahveci ilk kez 11’de

İrfan Can ilk kez 11’de yer aldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında 'a konuk olan 'de , sarı-lacivertlilerde ilk kez 11'de görev aldı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'nin devre arasında Başakşehir'den kadroya kattığı , sarı-lacivertlilerle ilk defa 11'de derbisinde sahaya çıktı. Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında oyuna sonradan giren , Beşiktaş müsabakasında 11'de görev yaptı.

Teknik Direktör , Arjantinli yıldız Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'ye görev verdi.

Bulut'tan 30 maçta 27. farklı 11! haberin devamı

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