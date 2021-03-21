21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Serdar Aziz sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz sakatlandı ve oyuna devam edemedi. | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, sakatlık şoku yaşadı.
Sarı lacivertlilerde Serdar Aziz, sakatlanarak oyundan çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar'ın yerine Tisserand'ı oyuna dahil etti.
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