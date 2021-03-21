21 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Serdar Aziz sakatlandı

Derbide sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 Giriş Tarihi: 21.03.2021

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında sarı-lacivertlilerde sakatlandı ve oyuna devam edemedi. | Son dakika Beşiktaş-Fenerbahçe derbi haberleri

, Süper Lig'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelirken, sakatlık şoku yaşadı.

Sarı lacivertlilerde , sakatlanarak oyundan çıktı. Teknik direktör Erol Bulut, Serdar'ın yerine Tisserand'ı oyuna dahil etti.

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