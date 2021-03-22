Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...
Lige 18 transfer yaparak başlayan ve devre arasında da 4 isimle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, son olarak Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umudunu sürdürmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, sezon sonu için ise yıldız ismin hem kendisi hem de menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmış ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak devam ettirmişti.
Maçın ardından teknik direktör Erol Bulut tartışma konusu olurken, sarı lacivertli kulüpten konuya dair herhangi bir girişim gelmemişti.
Bununla beraber Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk yarışında devam etmek isterken, bir yandan da gelecek sezon için kollarını sıvamış durumda.
GÖZLER ADA'YA ÇEVRİLDİ
Bu sezon Samatta - Thiam - Valencia üçlüsünden gol yollarında istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, rotasını Everton'da forma giyen Joshua King'e çevirdiği ifade edilmişti.
YENİ GELİŞME YAŞANDI
Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Joshua King'in menajeriyle ve kendisiyle temasta bulundu.
Joshua King'in, şu an için Everton'dan yeni bir kontrat beklediği ifade edilirken, İngiliz ekibinin herhangi bir teklif yapmaması halinde rotasını Türkiye'ye çevireceği kaydedildi.
Joshua King bu sezon toplamda 22 maça çıkmış ve 3 gol 2 asistle oynamıştı.
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