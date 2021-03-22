22 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

Lige 18 transfer yaparak başlayan ve devre arasında da 4 isimle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, son olarak Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk umudunu sürdürmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler, sezon sonu için ise yıldız ismin hem kendisi hem de menajeriyle temasa geçti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2021

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında ile karşı karşıya gelen , mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmış ve şampiyonluk şansını matematiksel olarak devam ettirmişti.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

Maçın ardından teknik direktör Erol Bulut tartışma konusu olurken, sarı lacivertli kulüpten konuya dair herhangi bir girişim gelmemişti.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

Bununla beraber , bir yandan şampiyonluk yarışında devam etmek isterken, bir yandan da gelecek sezon için kollarını sıvamış durumda.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

GÖZLER ADA'YA ÇEVRİLDİ
Bu sezon Samatta - Thiam - Valencia üçlüsünden gol yollarında istediği verimi alamayan 'nin, rotasını 'da forma giyen 'e çevirdiği ifade edilmişti.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

YENİ GELİŞME YAŞANDI
Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, 'in menajeriyle ve kendisiyle temasta bulundu.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

'in, şu an için 'dan yeni bir kontrat beklediği ifade edilirken, İngiliz ekibinin herhangi bir teklif yapmaması halinde rotasını Türkiye'ye çevireceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Temasa geçildi...

bu sezon toplamda 22 maça çıkmış ve 3 gol 2 asistle oynamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Perotti'den haber var! Yıldız oyuncu... Perotti'den haber var! Yıldız oyuncu...
Derbinin yıldızıydı! Altay'ın o istatistiği... Derbinin yıldızıydı! Altay'ın o istatistiği...
Caner Erkin'e uyarı! Boş orta yapıyor Caner Erkin'e uyarı! "Boş orta yapıyor"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ