Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı öncesi Gustavo açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Deplasmanda karnemiz iyi evimizde de bu karneyi düzeltmek istiyoruz. Bugün evimizde kazanmak istiyoruz, ona yönelik çalışmalarımızı yaptık. Umarım bugün istediğimiz 3 puanı alırız."

Gustavo olsun, Sosa olsun, Mert olsun, iyi pas trafiği yapabilen oyuncular. O yüzden bunları tercih ettik. Baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. İnşallah erken bir gol buluruz ve ardından oyunu daha rahat götürürüz."

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ