14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı öncesi Gustavo açıklaması!

Bulut'tan Gustavo açıklaması!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü , 'in 30. haftasında oynanacak maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 'in 30. haftasında 'nda 'ni konuk edecek 'de teknik direktör , mücadele öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Deplasmanda karnemiz iyi evimizde de bu karneyi düzeltmek istiyoruz. Bugün evimizde kazanmak istiyoruz, ona yönelik çalışmalarımızı yaptık. Umarım bugün istediğimiz 3 puanı alırız."

olsun, olsun, olsun, iyi pas trafiği yapabilen oyuncular. O yüzden bunları tercih ettik. Baskılı bir oyun oynamak istiyoruz. İnşallah erken bir gol buluruz ve ardından oyunu daha rahat götürürüz."

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