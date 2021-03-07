07 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Pelkas 10 numaraya

Pelkas 10 numaraya
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.03.2021

Yunan yıldız, Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek. Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın 'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor.

Yunan yıldız, Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek. Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın 'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu, ligde 5 gol ve 6 asist ile takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

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