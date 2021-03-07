Fenerbahçe'de Pelkas 10 numaraya

Yunan yıldız, Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek. Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın Konya'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor.

Yunan yıldız, Özil'in yokluğunda forvet arkasında forma giyecek. Gerçek yerinde sahne alacak Pelkas'ın Konya'da performansını daha da yukarıya taşıması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu, ligde 5 gol ve 6 asist ile takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

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