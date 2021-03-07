Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan öğrencilerine uyarı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, öğrencileriyle yaptığı son toplantıda önemli uyarılarda bulundu.
Önceki toplantıların aksine daha sert ifadeler kullanan genç hoca, "Sezon başından bu yana alınan yenilgilerden sonra bile bize karşı müthiş bir güven var. Şampiyonluk yolunda 13 maçımız kaldı. Artık puan kaybına tahammülümüz olmadığı bir sürece girdik. Bireysel hatalarımızdan, hakem hatalarından çok puan kaybettik. Daha dikkatli olmamız ve daha az hatayla maçları bitirmemiz gerektiğinin herkes farkına varmalı" dedi.
Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Futbolcu olarak da görev yaptığım ve şampiyonluk yaşadığım Fenerbahçe'de bu kez teknik direktör olarak aynı duyguyu yaşamak istiyorum. Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahibiz. Sahadakiler de kulübede oturanlar da herkesin takımında görmek isteyeceği isimler. Size yakışanı yapıp, hem galibiyet serisi yakalamalıyız hem de futbolumuzla taraftarımızı tatmin etmeliyiz."
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