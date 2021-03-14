14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin 3 maç sonra yeniden kadroda!

Caner yeniden kadroda!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında evinde 'ni konuk eden 'de, bir süre önce kadro dışı bırakılan hafta içinde affedilmesinin ardından 3 maç sonra yeniden kadroya alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliğini ağırlayan 'de, hafta içinde affedilen ve antrenmanlara katılan , kadroda yer aldı. Milli sol bek, Fenerbahçe'nin 'ye kaybettiği maçta teknik direktör 'a gösterdiği tepki nedeniyle kadro dışında bırakılmıştı. Caner, , ve maçlarında kadroya dahil edilmemişti.

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