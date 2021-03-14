Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de, bir süre önce kadro dışı bırakılan Caner Erkin hafta içinde affedilmesinin ardından 3 maç sonra yeniden kadroya alındı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliğini ağırlayan Fenerbahçe'de, hafta içinde affedilen ve antrenmanlara katılan Caner Erkin, kadroda yer aldı. Milli sol bek, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye kaybettiği maçta teknik direktör Erol Bulut'a gösterdiği tepki nedeniyle kadro dışında bırakılmıştı. Caner, Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında kadroya dahil edilmemişti.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ