Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet Takımımıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda bir sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmış olup, tedavisine başlanmıştır. Toplamda 3 sporcumuz izolasyona alınmıştır. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Opet Takımımıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda bir sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmış olup, tedavisine başlanmıştır. Toplamda 3 sporcumuz izolasyona alınmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/P7ShxHhPuV — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) March 7, 2021

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 oyuncunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun izolasyona alındığı ve toplamda 3 sporcunun izolasyon, tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.