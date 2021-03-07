07 Mart 2021, Pazar
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 sporcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Opet Takımımıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda bir sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmış olup, tedavisine başlanmıştır. Toplamda 3 sporcumuz izolasyona alınmıştır. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na bugün yapılan PCR testleri sonucunda 1 oyuncunun testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun izolasyona alındığı ve toplamda 3 sporcunun izolasyon, tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.
Fenerbahçe Opet Takımımıza bugün yapılan PCR testleri sonucunda bir sporcumuzun daha testi pozitif sonuçlanmış olup, tedavisine başlanmıştır. Toplamda 3 sporcumuz izolasyona alınmıştır.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) March 7, 2021
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/P7ShxHhPuV
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