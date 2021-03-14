14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakatlığının ardından 6 maç sonra 11'deki yerini aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo 11'de başladı. Brezilyalı oyuncu sakatlığı sebebiyle 6 maç sonra yeniden ilk 11'deki yerini aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde Hatayspor maçında sakatlanan, Galatasaray ve Trabzonspor gibi iki önemli maçta da forma giyemeyen Luiz Gustavo, Konyaspor maçında sahalara dönmüştü. Brezilyalı Gençlerbirliği karşısında ise 6 maç sonra 11'de yer aldı.
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