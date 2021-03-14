14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sakatlığının ardından 6 maç sonra 11'deki yerini aldı!

Gustavo 6 maç sonra 11'de!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında evinde ile karşılaşan 'de 11'de başladı. Brezilyalı oyuncu sakatlığı sebebiyle 6 maç sonra yeniden ilk 11'deki yerini aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk ediyor. Sarı-lacivertlilerde maçında sakatlanan, ve gibi iki önemli maçta da forma giyemeyen , maçında sahalara dönmüştü. Brezilyalı Gençlerbirliği karşısında ise 6 maç sonra 11'de yer aldı.

Son dakika spor haberleri: Erol Bulut'tan Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı öncesi Gustavo açıklaması!

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