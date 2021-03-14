14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Erol Bulut'tan flaş açıklamalar! "Rekor kırıyoruz"

Bulut'tan mağlubiyet sözleri! Rekor kırıyoruz
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında evinde 'ne mağlup olan 'de, teknik direktör maç sonu flaş açıklamalarda bulundu. Deplasman ekibinin 2. golüne ofsayt itirazında da bulunan Bulut, "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, maalesef kendi evimizde de rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler 'ın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

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İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık.

Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.

Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz.

İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı anlamında 'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik."

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