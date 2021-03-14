Son dakika Fenerbahçe haberi: Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Erol Bulut'tan flaş açıklamalar! "Rekor kırıyoruz"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut maç sonu flaş açıklamalarda bulundu. Deplasman ekibinin 2. golüne ofsayt itirazında da bulunan Bulut, "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, maalesef kendi evimizde de rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.
İşte Erol Bulut'un açıklamaları;
"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık.
Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.
Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz.
İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı forvet anlamında Thiam'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?
- Gençlerbirliği - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig