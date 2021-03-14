Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut maç sonu flaş açıklamalarda bulundu. Deplasman ekibinin 2. golüne ofsayt itirazında da bulunan Bulut, "Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, maalesef kendi evimizde de rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler Filip Novak'ın golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları;

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak, kendi evimizde maalesef rekor kırıyoruz. Bugün oyuna iyi ve başladık. Golümüzü de attık.

Rakip ikinci yarı daha çok kapanmaya başladı. İki forvete ve 3-5-2 sistemine dönüp daha baskılı oynamaya çalıştık. Maalesef bir kontra ataktan bence yüzde yüz ofsayt bir pozisyondan gol yedik. Bize çizgiler farklı çiziliyor, rakiplerimize farklı çiziliyor.

Sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz. Saha dışında da mücadelemize devam edeceğiz.

İkinci yarı değişikliklere gitmek zorundaydık. İlk yarı forvet anlamında Thiam'dan verim alamadık. İkinci yarı bunu değiştirerek pozisyon aradık, bulduk ama değerlendiremedik."





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