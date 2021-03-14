Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: Yediğimiz gol ofsayt
Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki flaş açıklamalarda bulundu. Baki, "Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Uyarıyorum. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak." dedi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Gençlerbirliği maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.
Baki'nin konuşması şu şekilde oldu;
"Futbol, Türkiye'de sadece futbol değildir. FETÖ, futboldan temizlenmedi. Ali Koç'un bu cümleleri kurmasından bir hafta geçti veya geçmedi, başımıza gelenlere bakın. İyi oynadık, kötü oynadık konusuna girmeyeceğim. Kötü de oynasak hakkımızı yedirmeyiz."
"Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Uyarıyorum. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak."
"Bugünkü VAR operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Kişinin kim olduğunun, geçmişinin araştırılmasını devletimizden istiyorum."
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