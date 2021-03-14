14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki: Yediğimiz gol ofsayt

F.Bahçe'den sert açıklama! Yediğimiz gol ofsayt!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında sahasında 'ne 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin yöneticisi flaş açıklamalarda bulundu. Baki, "Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Uyarıyorum. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak." dedi. ()

Fenerbahçeli yönetici , maçı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Baki'nin konuşması şu şekilde oldu;

"Futbol, 'de sadece futbol değildir. FETÖ, futboldan temizlenmedi. 'un bu cümleleri kurmasından bir hafta geçti veya geçmedi, başımıza gelenlere bakın. İyi oynadık, kötü oynadık konusuna girmeyeceğim. Kötü de oynasak hakkımızı yedirmeyiz."

"Bugün yediğimiz gole bakıyorum, kesinlikle ofsayt. Şimdiden de uyarımı yapayım. Bu golü Nazım'ın üstüne yıkmaya çalışacaklar, o işlere de girmesinler. Uyarıyorum. Nazım'a değse bile, top ayaktan çıktığı anda zaten ofsayt. Bu oyunları tutmayacak."

"Bugünkü operatörü, birkaç hafta önce oynanan maçta bizim yine ofsayt diye golümüzü iptal eden kişi. Kişinin kim olduğunun, geçmişinin araştırılmasını devletimizden istiyorum."

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