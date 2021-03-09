09 Mart 2021, Salı
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in affı yok!
Fenerbahçe’nin yıldızı, Sehic’in son dakikadaki hatasını affetmedi, skoru belirledi.
Attila Szalai'den sonra Fenerbahçe'nin diğer stoperi Serdar Aziz de dün rakip fileleri havalandırdı. Son dakikada Konyaspor kalecisi Sehic'in hatasını affetmeyen Serdar, skoru 3-1'e getiren golü attı. Sehic'in altıpas üzerinde topu elinden kaçırdığı anda topa doğru hareket eden tecrübeli stoper, topu boş kaleye gönderdi. 30 yaşındaki savunmacı, bu sezonki ikinci golünü atmayı başardı.
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