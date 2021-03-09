09 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in affı yok!

Serdar Aziz’in affı yok!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.03.2021

Fenerbahçe’nin yıldızı, ’in son dakikadaki hatasını affetmedi, skoru belirledi.

Attila Szalai'den sonra Fenerbahçe'nin diğer stoperi de dün rakip fileleri havalandırdı. Son dakikada kalecisi 'in hatasını affetmeyen Serdar, skoru 3-1'e getiren golü attı. Sehic'in altıpas üzerinde topu elinden kaçırdığı anda topa doğru hareket eden tecrübeli stoper, topu boş kaleye gönderdi. 30 yaşındaki savunmacı, bu sezonki ikinci golünü atmayı başardı.
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