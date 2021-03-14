Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin attığı 2. golde sarı lacivertliler ofsayt beklemişti. Peki golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadelenin 63. dakikasında Ayite ile skoru 2-1'e getirmişti. Sarı lacivertliler bu gol sonrası ofsayt beklemiş, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen VAR kontrolünün ardından golü vermişti. İşte o pozisyon;



(Fotoğraflar: beIN Sports)

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ