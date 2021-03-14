14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberi: Gençlerbirliği'nin 2. golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...

Gençlerbirliği'nin golünde ofsayt var mı? İşte o pozisyon...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında , evinde ile karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin attığı 2. golde sarı lacivertliler ofsayt beklemişti. Peki golde ofsayt var mı? İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 30. haftasında ile karşı karşıya geldi. Başkent ekibi mücadelenin 63. dakikasında Ayite ile skoru 2-1'e getirmişti. Sarı lacivertliler bu gol sonrası ofsayt beklemiş, maçın hakemi VAR kontrolünün ardından golü vermişti. İşte o pozisyon;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye evinde büyük şok! F.Bahçe'ye evinde büyük şok!
Mesut Özil tribünde! Mesut Özil tribünde!
F.Bahçe'de bu sezon ilk! Serdar Aziz... F.Bahçe'de bu sezon ilk! Serdar Aziz...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ