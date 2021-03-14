14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)

F.Bahçe'ye evinde büyük şok!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Spor Toto 'in 30. haftasında evinde 'ne 2-1 mağlup oldu. (FB spor haberleri)

Spor Toto 'in 30. haftasında evinde 'ne 2-1 mağlup oldu.

Başkent ekibinin gollerini (K.K), kaydetti.

Fenerbahçe'nin tek golü ise 'tan geldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 11 hafta sonra kazanırken puanını 24 yaptı. Sarı-lacivertliler ise 58 puanda kaldı.

GÖKHAN GÖNÜL SAKATLANDI

Fenerbahçeli futbolcu , sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini 'ye bıraktı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.

MESUT ÖZİL TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu , sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip ediyor.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

GUSTAVO 40 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu , 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11'de yer aldı.

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat'ta maçında dizinden sakatlanmıştı.
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