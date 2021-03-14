14 Mart 2021, Pazar
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Başkent ekibinin gollerini Serdar Aziz (K.K), Ayite kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü ise Novak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 11 hafta sonra kazanırken puanını 24 yaptı. Sarı-lacivertliler ise 58 puanda kaldı.
GÖKHAN GÖNÜL SAKATLANDI
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.
MESUT ÖZİL TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip ediyor.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
GUSTAVO 40 GÜN SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11'de yer aldı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat'ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.
Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
Başkent ekibinin gollerini Serdar Aziz (K.K), Ayite kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü ise Novak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 11 hafta sonra kazanırken puanını 24 yaptı. Sarı-lacivertliler ise 58 puanda kaldı.
GÖKHAN GÖNÜL SAKATLANDI
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.
MESUT ÖZİL TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip ediyor.
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini sarı-lacivertli futbolcu Mesut Özil tribünden takip ediyor. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Takımıma bugün tribünden destek olacağım. Başarılar Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
GUSTAVO 40 GÜN SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, 40 gün sonra sarı-lacivertli formayla Gençlerbirliği karşısında 11'de yer aldı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Luiz Gustavo 40 gün sonra formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, ligde 2 Şubat'ta Hatayspor maçında dizinden sakatlanmıştı.
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