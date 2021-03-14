14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Gençlerbirliği maçının ardından flaş sözler! "Beşiktaş maçına Emre Belözoğlu takımın başında çıkabilir"
A Spor yorumcularından Reha Kapsal, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulundu. Sarı lacivertlilerin evinde 2-1 kaybetmesini değerlendiren Kapsal, "Erol Bulut bu mağlubiyetten sonra istifa edebilir, Beşiktaş maçına Emre Belözoğlu takımın başında çıkabilir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
14.03.2021
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