14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği maçının ardından tarihe geçti! En kötü...

F.Bahçe Kadıköy'de tarihe geçti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'in 30. haftasında evinde ile oynayan , mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Daha önce Kadıköy'de , , , ve 'ye mağlup olan sarı lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 6. mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en kötü iç saha istatistiğini elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 30. haftasında sahasında 'ni konuk etti. Ligde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Fenerbahçe, maç öncesinde puan tablosunda son sırada bulunan rakibine 2-1 mağlup oldu. Daha önce Kadıköy'de, , , , ve 'ye mağlup olan , Gençlerbirliği karşısında 6. mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en kötü iç saha istatistiğini elde etti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki Kadıköy'deki yenilgi sayısı 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 6 oldu. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde kendi evinde en çok yenilgi aldığı sezonları şimdiden geçti. Fenerbahçe; 1968-69, -88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilmişti.

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Fenerbahçe'nin kalan iç saha maçları şu şekilde;

Gaziantep FK

Kasımpaşa

Erzurumspor

Sivasspor

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