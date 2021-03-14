Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kadıköy'de Gençlerbirliği maçının ardından tarihe geçti! En kötü...
Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Daha önce Kadıköy'de Konyaspor, Beşiktaş, Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan sarı lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 6. mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en kötü iç saha istatistiğini elde etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ligde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Fenerbahçe, maç öncesinde puan tablosunda son sırada bulunan rakibine 2-1 mağlup oldu. Daha önce Kadıköy'de, Konyaspor, Beşiktaş, Malatyaspor, Galatasaray ve Göztepe'ye mağlup olan Kanarya, Gençlerbirliği karşısında 6. mağlubiyetini aldı ve tarihindeki en kötü iç saha istatistiğini elde etti.
Fenerbahçe'nin bu sezonki Kadıköy'deki yenilgi sayısı 2-1'lik Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 6 oldu. Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde kendi evinde en çok yenilgi aldığı sezonları şimdiden geçti. Fenerbahçe; 1968-69, 1987-88 ve 1992-93 sezonlarında kendi evinde 5 kez yenilmişti.
Fenerbahçe'nin kalan iç saha maçları şu şekilde;
Gaziantep FK
Kasımpaşa
Erzurumspor
Sivasspor
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