14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Bulut derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 30. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İşte mücadele öncesi her iki takımında muhtemel 11'leri. (FB spor haberleri)

Şampiyonluk yarışını sürdüren , 'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem . Kanarya'da sakatlıkları bulunan , , ve Perotti forma giyemeyecek. Enner Valencia ise sarı kart cezalısı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon istediği sonuçları alamıyor.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte ve 'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor. (Fotomaç)

FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, , , Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, İrfan Can, Thiam

Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Piris, Diego, Arda, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima
Fenerbahçe'den Gerson bombası!

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