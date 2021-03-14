14 Mart 2021, Pazar
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3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor. (Fotomaç)
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, İrfan Can, Thiam
Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Piris, Diego, Arda, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima
Fenerbahçe'de Erol Bulut derbi öncesi kayıp istemiyor! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İşte mücadele öncesi her iki takımında muhtemel 11'leri. (FB spor haberleri)
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti forma giyemeyecek. Enner Valencia ise sarı kart cezalısı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon istediği sonuçları alamıyor.
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Artık kayba tahammülü kalmayan sarılacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor. (Fotomaç)
FENERBAHÇE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Gustavo, Osayi, Pelkas, İrfan Can, Thiam
Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Piris, Diego, Arda, Soner, Furman, Candeias, Murat, Sefa, Lima
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