Sezona 20. şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde ve devre arasında 22 transfer yaparak adından söz ettirmişti. Bol rotasyonlu ve geniş kadro kuran sarı-lacivertliler, buna rağmen takımdan istediği sonuçları alamadı. Son 4 iç saha maçından 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan F.Bahçe, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 boyun eğdi. Alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Erol Bulut da, sezon sonunda bazı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Ayrıca takımda sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte son gelişmeler ve Fenerbahçe'den ayrılabilecek o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)