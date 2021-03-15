15 Mart 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

, 'in 30. haftasında oynanan maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen 'ün son durumu hakkında açıklama yayınladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'in 30. haftasında ile karşılaşan 'de sakatlık yaşamış ve yerini 'ye bırakmıştı.

Deneyimli sağ bekin son durumuna dair sarı-lacivertli kulüp açıklama yayınladı.

İşte o açıklama:

"MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"

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