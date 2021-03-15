15 Mart 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanıp oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül'ün son durumu hakkında açıklama yayınladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlık yaşamış ve yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.
Deneyimli sağ bekin son durumuna dair sarı-lacivertli kulüp açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
"MR'ı çekilen futbolcumuz Gökhan Gönül'ün, diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve oradaki kemikte ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır"
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