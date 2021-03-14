14 Mart 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon için kadroya katılması istenen isimlerin başında Flamengo forması giyen Gerson bulunuyor. İşte transfer detayları... (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

'de transfer hareketliliği erken başladı... Hataysporlu için ön teklif yapılırken bir iddia da 'dan geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

Radyo programcısı , Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli takımın, 'lu ile ilgilendiğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

23 yaşındaki sambacının, ile görüşme yapacağı belirtilirken, 'nun Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar gelir kaybına uğradığı ve bütçede dengeyi sağlamak için oyuncu satması gerektiği bildirildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

, ve sağ kanatta oynayabilen kariyerinde 201 maçta 11 gol+17 asistlik performans sergiledi. ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 14 milyon euro.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

ROMA'DA OYNADI
, kariyerine sahip. 2016'da 18.6 milyon euro bonservis bedeliyle 'den İtalyan devi 'ya transfer olan ve 2 sezon burada forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 yıl da 'da kiralık oynadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Gerson bombası!

2019'da 11.8 milyon euro bonservisle 'ya gitti. Sol ayaklı oyuncu güçlü fiziği, tekniği ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor.

(Fotomaç)

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