ROMA'DA OYNADI

Gerson, Serie A kariyerine sahip. 2016'da 18.6 milyon euro bonservis bedeliyle Fluminense'den İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve 2 sezon burada forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 yıl da Fiorentina'da kiralık oynadı.

