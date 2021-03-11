11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalıştı! Gençlerbirliği maçında...

Pelkas takıma katıldı! G.Birliği maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

Şampiyonluk yarışını sürdüren , 'in 30. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan , ve antrenmanda yer almazken, affedilen ve maçında sakatlanarak oyundan alınan takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

'de disiplinsiz davranışları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan ile maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Pelkas, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı. Yunan oyuncunun maçında sahada olması bekleniyor.

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'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışlarını nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla pas istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve antrenmanda yer almazken, bir diğer sakat isim ise bireysel çalışmalarına devam etti.

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