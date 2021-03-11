Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas takımla çalıştı! Gençlerbirliği maçında...
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş antrenmanda yer almazken, affedilen Caner Erkin ve Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan alınan Dimitrios Pelkas takımla birlikte çalıştı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışları nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında aldığı darbe sonucunda sakatlanan Pelkas, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı. Yunan oyuncunun Gençlerbirliği maçında sahada olması bekleniyor.
Süper Lig'de oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de disiplinsiz davranışlarını nedeniyle antrenmanlarda yer almayan Caner Erkin ile Konyaspor maçında sakatlanan Pelkas, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra futbolcular topla pas istasyon çalışması yaparken, antrenmanın basına açık olan bölümü bu şekilde tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almazken, bir diğer sakat isim Sinan Gümüş ise bireysel çalışmalarına devam etti.
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