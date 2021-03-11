11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu Portekiz'de takipte!

Belözoğlu Portekiz'de takipte!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.03.2021

’deki genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların sayısını artırmak isteyen Belözoğlu, başta olmak üzere birçok ligi yakın takibe aldı. Hatta bazıo yuncularla söz kesildiği iddia edildi. ()

Yaz transfer döneminde 'den yıldızları kadrosuna katan 'de, genç sportif direktör 'nun ortaya koyduğu performans, "Alo ben Emre Ağabey'in" sloganıyla ölümsüzleşmişti. Ara transferde de nokta atış yapan Belözoğlu, özellikle ve 'nin ortaya koyduğu performans sonrası rotasını 'ya çevirdi. Belözoğlu'nun hedefi, ve - gibi "Genç ve potansiyeli yüksek" oyuncuların sayısını artırmak. Başta olmak üzere birçok ülkede birçok oyuncu yakından takip ettiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin sezon sonu için bazı oyuncularla şimdiden söz kestiği dahi iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için , ve bölgelerine odaklanmış durumda. Ancak bu araştırmalar esnasında başka bir yetenek keşfedilirse farklı bölgelere de takviyeler yapılabilir. Sezon sonunda performansa göre, özellikle yabancıların önemli bölümüyle yollar ayrılacak. ()
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