11 Mart 2021, Perşembe
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Emre Belözoğlu Portekiz'de takipte!
Fenerbahçe’deki genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların sayısını artırmak isteyen Belözoğlu, başta Portekiz olmak üzere birçok ligi yakın takibe aldı. Hatta bazıo yuncularla söz kesildiği iddia edildi. (FB spor haberleri)
Yaz transfer döneminde Süper Lig'den yıldızları kadrosuna katan Fenerbahçe'de, genç sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ortaya koyduğu performans, "Alo ben Emre Ağabey'in" sloganıyla ölümsüzleşmişti. Ara transferde de nokta atış yapan Belözoğlu, özellikle Szalai ve Osayi'nin ortaya koyduğu performans sonrası rotasını Avrupa'ya çevirdi. Belözoğlu'nun hedefi, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel gibi "Genç ve potansiyeli yüksek" oyuncuların sayısını artırmak. Başta Portekiz olmak üzere birçok ülkede birçok oyuncu yakından takip ettiriliyor. Hatta Fenerbahçe'nin sezon sonu için bazı oyuncularla şimdiden söz kestiği dahi iddia ediliyor. Sarı-lacivertliler, gelecek sezon için sol bek, sol açık ve santrfor bölgelerine odaklanmış durumda. Ancak bu araştırmalar esnasında başka bir yetenek keşfedilirse farklı bölgelere de takviyeler yapılabilir. Sezon sonunda performansa göre, özellikle yabancıların önemli bölümüyle yollar ayrılacak. (Sabah)
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