11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma geri döndü! İşte o görüntüler...

Caner takıma döndü! İşte o anlar...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

'de krizi çözüldü. Milli oyuncu 27 Şubat tarihinden itibaren kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör , teknik heyet ve yönetim tarafından affedilen , bugün düzenlenen antrenmana katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışması kararı verilen , 'nin bugün yapılan antrenmanında takımla birlikte sahada yer aldı.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Erkin, geçtiğimiz süreçte antrenmanlarını 'nde bireysel olarak sürdürmüştü. Başkan , Sportif Direktör ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü. Tecrübeli oyuncu bugünkü çalışmada takımla birlikte sahadaki yerini aldı.

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