Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma geri döndü! İşte o görüntüler...
Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi çözüldü. Milli oyuncu 27 Şubat tarihinden itibaren kadro dışı bırakılmıştı. Teknik direktör Erol Bulut, teknik heyet ve yönetim tarafından affedilen Caner, bugün düzenlenen antrenmana katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışması kararı verilen Caner Erkin, Fenerbahçe'nin bugün yapılan antrenmanında takımla birlikte sahada yer aldı.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin, geçtiğimiz süreçte antrenmanlarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel olarak sürdürmüştü. Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü. Tecrübeli oyuncu bugünkü çalışmada takımla birlikte sahadaki yerini aldı.
PERDE ARKASINDA YAŞANANLAR
İŞTE O ANLAR
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