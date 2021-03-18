18 Mart 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü! O futbolcu takımla çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde Perotti ve Mesut Özil antrenmanda yer almadı. Gökhan Gönül bireysel olarak çalışmalarını tamamlarken, Sinan Gümüş ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmasını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
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