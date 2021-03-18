Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmasını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

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