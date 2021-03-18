18 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi mesaisini sürdürdü! O futbolcu takımla çalıştı

F.Bahçe'de derbi mesaisi sürüyor! O futbolcu takımla çalıştı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

'in 31. haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ve antrenmanda yer almadı. bireysel olarak çalışmalarını tamamlarken, ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, ve sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. ise bireysel çalışmasını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi! 'de Beşiktaş derbisi mesaisi!

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