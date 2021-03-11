Son dakika Fenerbahçe haberi: Caner Erkin antrenmana çıktı! İşte o anlar...

Fenerbahçe'de, Göztepe maçının ardından kadro dışı bırakılan Caner Erkin, teknik heyet ve yönetim tarafından affedilerek takıma geri döndü. Milli oyuncu, 27 Şubat tarihinden sonra ilk kez takımla çalışmalara katıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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