Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma döndü! İşte perde arkasında yaşananlar...

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ve A Spor yorumcularından Volkan Demir, Fenerbahçe'de Caner Erkin'in affedildiğini açıkladı. 27 Şubat tarihinden itibaren antrenmanlara alınmayan milli oyuncu için, perde arkasında yaşananlar belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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