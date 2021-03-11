11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Caner Erkin takıma döndü! İşte perde arkasında yaşananlar...
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul ve A Spor yorumcularından Volkan Demir, Fenerbahçe'de Caner Erkin'in affedildiğini açıkladı. 27 Şubat tarihinden itibaren antrenmanlara alınmayan milli oyuncu için, perde arkasında yaşananlar belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
11.03.2021
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