11 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki yaşananlar New York Times'ta haber oldu!

Amerikan basını F.Bahçe ve beIN Sports'u yazdı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 Giriş Tarihi: 11.03.2021

ile 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports arasındaki gerginlik, yurt dışında da büyük ses getirmeye başladı. Sarı lacivertlilerin tişörtler, röportajlar ve reklam panolarıyla tepki gösterdiği yayıncı kuruluş, bunlara karşın dava açmıştı. Son olarak 'nın önde gelen gazetelerinden , yaşananları haberleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

'de şampiyonluk yarışı veren ile yayıncı kuruluş BeIN Sports arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, 'nin tanınmış gazetelerinden biri olan 'a haber oldu.

Gazeteci tarafından "360 Milyon dolarlık TV anlaşmasını tehdit eden komplo" başlığıyla kaleme alınan makalede, söz konusu anlaşmazlığın taraflar açısından ekonomik etkilerinin büyüyebileceği ifade edildi.

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Makaleye göre, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta dinletilen marşların arasında Fenerbahçe'ye yönelik küfürlerin duyulmasıyla başlayan anlaşmazlıkta bir sonuca ulaşılamadı.

Uzun bir metinle incelenen anlaşmazlıkta Genel Sekreteri 'ın görüşlerine de yer verildi. Argümanlarının çok güçlü olduğunu belirten Kızılhan, "Birbirini izleyen tüm bu olayları dürüst insan hatası olarak görmek aşırı saflık olur." ifadesini kullandı.

Ayrıca adına konuşan ve ismi açıklanmayan bir basın sözcüsü de suçlamaları reddederek, "Neden kasıtlı olarak 'nin en büyük kulüplerinden birini haklarından mahrum etmeye çalışalım? Ticari veya başka türlü hiçbir anlam ifade etmiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

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