04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Antalyaspor maçı öncesi Caner Erkin'den flaş paylaşım!

Maç öncesi Caner'den flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 'ın puan kaybettiği haftada, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde, kadro dışı kalan 'den flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

Spor Toto 'in 28. haftasında ile kozlarını paylaşacak. 'nda oynanacak olan zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. ise 2021 yılındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

'nın sürpriz bir şekilde Trabzonspor kafilesine dahil etmediği 'in Antalyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör 'un mevkisinde 'a şans vereceği belirtildi.

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CANER'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesi Erkin'den paylaşım geldi. Deneyimli sol bek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına başarılar diledi.

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