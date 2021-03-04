Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan sarı lacivertlilerde, kadro dışı kalan Caner Erkin'den flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Akdeniz ekibi ise 2021 yılındaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Kanarya'nın sürpriz bir şekilde Trabzonspor kafilesine dahil etmediği Caner Erkin'in Antalyaspor maçında da forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un sol bek mevkisinde Novak'a şans vereceği belirtildi.

CANER'DEN PAYLAŞIM GELDİ!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesi Caner Erkin'den paylaşım geldi. Deneyimli sol bek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımına başarılar diledi.

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