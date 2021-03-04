04 Mart 2021, Perşembe

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 Giriş Tarihi: 04.03.2021

'in 28. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında oldukça kritik mücadele futbolseverleri bekliyor. 'un öğrencileri, 11 maçtır yenilmeyen 'ın yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN (SANGARE), TISSERAND, SZALAI, NOVAK, SOSA, OZAN, MESUT ÖZIL, OSAYI, PELKAS, THIAM (SAMATTA)

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, , , KUDRIASHOV, , , AMILTON, FREDY, NURİ ŞAHİN, ORGILL

GUSTAVO HAZIR DEĞİL


Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan , Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan ve sakatlığı bulunan görev alamayacak.

MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI


Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan maçında sarı kart gören Yandaş ile , cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.

CENER ERKİN KADRODA OLMAYACAK


Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.

İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYECEK


Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda İrfan Can, Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

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