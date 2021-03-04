Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında oldukça kritik mücadele futbolseverleri bekliyor. Erol Bulut'un öğrencileri, 11 maçtır yenilmeyen Ersun Yanal'ın yönetimindeki Antalyaspor'u konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN (SANGARE), TISSERAND, SZALAI, NOVAK, SOSA, OZAN, MESUT ÖZIL, OSAYI, PELKAS, THIAM (SAMATTA)
ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL SARI, EREN ALBAYRAK, KUDRIASHOV, GÖKDENİZ, HAKAN ÖZMERT, AMILTON, FREDY, NURİ ŞAHİN, ORGILL
GUSTAVO HAZIR DEĞİL
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Antalyaspor maçında görev alamayacak. Sakatlığının ardından hazır olmadığı için forma giyemeyecek olan Gustavo'nun haricinde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ve sakatlığı bulunan Perotti görev alamayacak.
MERT HAKAN VE SERDAR CEZALI
Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor maçında sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu oynanacak maçta cezaları sebebiyle görev alamayacak.
CENER ERKİN KADRODA OLMAYACAK
Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor maçında görev alamayan Caner Erkin, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar ise hafta sonu başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.
İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYECEK
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı sona erdi. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi durumunda İrfan Can, Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.
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