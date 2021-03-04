04 Mart 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Fenerbahçe-Antalyaspor maçı öncesinde İrfan Can Kahveci açıklaması! "İnşallah ikinci yarıda..."

Bulut'tan İrfan Can sözleri! İnşallah ikinci yarıda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.03.2021

Spor Toto 'in 28. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bulut, " yaklaşık 1 haftadır bizimle beraber, daha iyi durumda. İnşallah onu da ikinci yarıda değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Teknik Direktörü , 'in 28. haftasında konuk edecekleri maçı öncesinde konuştu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Hazırlıklarımızı yaptık. Antalya'nın nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olmamız gerekiyor. İnşallah umduğumuz 3 puanı alacağız."

antrenmanlara başladı. yaklaşık 1 haftadır bizimle beraber, daha iyi durumda. İnşallah onu da ikinci yarıda değerlendirmeye çalışacağız.

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