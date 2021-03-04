Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "İrfan Can Kahveci yaklaşık 1 haftadır bizimle beraber, daha iyi durumda. İnşallah onu da ikinci yarıda değerlendirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 28. haftasında konuk edecekleri Antalyaspor maçı öncesinde konuştu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Hazırlıklarımızı yaptık. Antalya'nın nasıl oynadığını analiz ettik. Defans anlamında 6-3-1 sistemine dönüyorlar. Sabırlı olmamız gerekiyor. İnşallah umduğumuz 3 puanı alacağız."

Gustavo antrenmanlara başladı. İrfan Can Kahveci yaklaşık 1 haftadır bizimle beraber, daha iyi durumda. İnşallah onu da ikinci yarıda değerlendirmeye çalışacağız.

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