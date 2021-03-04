Son dakika Fenerbahçe haberleri: Erol Bulut'tan Antalyaspor maçı sonrası Mesut Özil açıklaması

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldıracaklarını ifade ederken, VAR’dan iptal edilen penaltı pozisyonu için ise, “Bilmiyorum VAR’dan hakem nasıl izledi ama maçtan sonra pozisyonu izledim ve net bir penaltı. Veysel’in dizi Pelkas’ın dizine vuruyor. Oyuncunun dengesini bozuyor” diye konuştu. Bulut ayrıca sakatlanarak oyun dışı kalan Mesut Özil'in son durumuyla ilgili de konuştu.

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