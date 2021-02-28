28 Şubat 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de özellikle hücum hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de gündemde Aaron Boupendza var. Sarı-lacivertliler Hatayspor'da forma giyen futbolcu için kulübüne vereceği bonservis bedelini belirledi. (FB spor haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

'de bu sezona şimdilik attığı 18 golle damga vuran Hataysporlu 'nın 'a transferi son anda iptal olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Basın Sözcüsü da Gabonlu golcü ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz 'a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, 'da kalmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

"BOUPENDZA'NIN FİYATI 8.5 MİLYON EURO"

'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Hem biz hem de , Boupendza'nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Açıkçası oyuncumuzun 'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. 'nin almasını isteriz. da alabilir.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"

Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum 'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 'den de açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

MESUT ÖZİL FAKTÖRÜ

Fanatik'in haberine göre; Bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan , için yeniden harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

Alınan bilgiye göre Mesut Özil'le oynama fırsatını kaçırmak istemeyen ligin gol kralı Boupendza'nın da Sarı-Lacivertliler'e çok sıcak baktığı öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturup gelecek sezon için şimdiden anlaşma zemini arayacakları bildirildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...

23 MAÇTA 18 GOL ATTI
formasıyla 23 maça çıkan Gabonlu forvet Boupendza 18 kez fileleri havalandırdı. 1442 dakika sahada kalan oyuncu, 80 dakikada bir fileleri sarsıyor.

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