Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den Aaron Boupendza hamlesi! Bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de özellikle hücum hattında sorun yaşayan Fenerbahçe'de gündemde Aaron Boupendza var. Sarı-lacivertliler Hatayspor'da forma giyen futbolcu için kulübüne vereceği bonservis bedelini belirledi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'de bu sezona şimdilik attığı 18 golle damga vuran Hataysporlu Aaron Boupendza'nın Krasnodar'a transferi son anda iptal olmuştu.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı da Gabonlu golcü ile ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 8,5 milyon Euro'dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20'lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti.
"BOUPENDZA'NIN FİYATI 8.5 MİLYON EURO"
'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi.
Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza'nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza'nın bedeli 8.5 milyon Euro.
Açıkçası oyuncumuzun Türkiye'de kalıp, Türkiye'de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe'nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir.
"FENERBAHÇE İYİ BİR TEKLİF YAPTI"
Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor'da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi.
Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya'dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye'den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı" ifadelerini kullanmıştı.
MESUT ÖZİL FAKTÖRÜ
Fanatik'in haberine göre; Bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Aaron Boupendza için yeniden harekete geçti.
Alınan bilgiye göre Mesut Özil'le oynama fırsatını kaçırmak istemeyen ligin gol kralı Boupendza'nın da Sarı-Lacivertliler'e çok sıcak baktığı öğrenildi.
İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturup gelecek sezon için şimdiden anlaşma zemini arayacakları bildirildi.
23 MAÇTA 18 GOL ATTI
Hatayspor formasıyla 23 maça çıkan Gabonlu forvet Boupendza 18 kez fileleri havalandırdı. 1442 dakika sahada kalan oyuncu, 80 dakikada bir fileleri sarsıyor.
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