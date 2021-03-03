03 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Erol Bulut'un hedefi bu kez Kadıköy'de 7'de 7!
Fenerbahçe'de Trabzonspor galibiyetinin ardından moraller yüksek. Teknik direktör Erol Bulut önderliğinde sarı lacivertlilerin yeni hedefi, Kadıköy'deki iç saha maçlarında 7'de 7 yapmak. | Son dakika Fenerbahçe spor haberi (FB haberleri)
Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, sahasında ise tam 5 yenilgi aldı. Kadıköy'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör Erol Bulut, "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.
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