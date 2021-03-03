03 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Erol Bulut'un hedefi bu kez Kadıköy'de 7'de 7!

Bulut'un hedefi Kadıköy'de 7'de 7!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'de galibiyetinin ardından moraller yüksek. Teknik direktör önderliğinde sarı lacivertlilerin yeni hedefi, 'deki iç saha maçlarında 7'de 7 yapmak. | Son dakika haberi ( haberleri)

Dış sahada bu sezon en çok puan toplayan takım olan , sahasında ise tam 5 yenilgi aldı. 'de en çok mağlubiyet aldığı dönemlerden birini yaşayan sarı-lacivertliler, 'nda kalan 7 maçı da kazanmayı hedefliyor. Teknik direktör , "Deplasmanlardaki başarımızı sahamızda da tekrarlamalıyız. Çok önemli puan kayıpları yaşadık. Ancak bundan sonra evimizde puan kaybına tahammülümüz yok. Sahamızda oynayacağımız 7 karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" sözlerini sarfetti.

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