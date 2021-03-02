02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler TFF 1. Lig'den sürpriz bir ismi radarına aldı. Kanarya transfer için girişimlerini sürdürürken, oyuncunun eski hocasından da flaş bir açıklama geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Spor Toto 'in 27. haftasında 'u deplasmanda 'ın golüyle 1-0 yenen , kritik bir üç puan alıp şampiyonluk yarışına tutundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

Ligde 6 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın, . Lig ekiplerinden 'da forma giyen 'la ilgilendiği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

Mavi lacivertli takımın eski hocası Cüneyt Dumlupınar, sarı lacivertlilerin Senegalli stopere ilgisini doğrularken, ocak ayında resmi teklif yapıldığını da sözlerine ekledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

'a konuşan Cüneyt Dumlupınar, "'ü çok seviyorum. Rassoul karaketerli ve yetenekli bir oyuncu. Rassoul'ü devre arasında birçok kulüp istedi, de ilgilendi." dedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

Dumlupınar sözlerini şöyle sürdürdü: Rassoul defansın her pozisyonunda oynayabiliyor, iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Rassoul şu anda , , ve 'da oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

'nin mevcut stoperlerine saygı duyuyorum fakat Rassou, Fenerbahçe'de oynayabilecek potansiyele ve yeteneğe sahip. Rassoul'ün 'a transferinde başkanımız büyük bir fedakarlık yapmıştı."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

JOHER RASSOUL KİMDİR?
Futbolculuk kariyerine Belçika'nın Andelecht U21 takımında başlayan 25 yaşındaki savunmacı daha sonra Lokeren takımında forma giydi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

2019 ocak ayı transfer döneminde Lokeren takımından 700 bin Euro bonservis bedeli ile 'a transfer oldu. Rassoul bu sezon Adana Demirspor'da 23 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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