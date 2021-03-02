Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye TFF 1. Lig'den sürpriz transfer! Eski hocası doğruladı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler TFF 1. Lig'den sürpriz bir ismi radarına aldı. Kanarya transfer için girişimlerini sürdürürken, oyuncunun eski hocasından da flaş bir açıklama geldi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda Dimitrios Pelkas'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, kritik bir üç puan alıp şampiyonluk yarışına tutundu.

Ligde 6 sezonluk şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Joher Rassoul'la ilgilendiği ortaya çıktı.

Mavi lacivertli takımın eski hocası Cüneyt Dumlupınar, sarı lacivertlilerin Senegalli stopere ilgisini doğrularken, ocak ayında resmi teklif yapıldığını da sözlerine ekledi.

Radyospor'a konuşan Cüneyt Dumlupınar, "Joher Rassoul'ü çok seviyorum. Rassoul karaketerli ve yetenekli bir oyuncu. Rassoul'ü devre arasında birçok kulüp istedi, Fenerbahçe de ilgilendi." dedi.

Dumlupınar sözlerini şöyle sürdürdü: Rassoul defansın her pozisyonunda oynayabiliyor, iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Rassoul şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'da oynayabilecek potansiyele sahip bir oyuncu.

Fenerbahçe'nin mevcut stoperlerine saygı duyuyorum fakat Rassou, Fenerbahçe'de oynayabilecek potansiyele ve yeteneğe sahip. Rassoul'ün Adana Demirspor'a transferinde başkanımız Murat Sancak büyük bir fedakarlık yapmıştı."