Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig 'in 29. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.



Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Osayi, Thiam.



KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Konyaspor-Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI

Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak..

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti.

Fenerbahçe, Konya'da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

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