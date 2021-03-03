03 Mart 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Ozan Tufan Antalyaspor karşısında 11'de oynayacak mı?

Ozan Tufan bu kez 11'de!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.03.2021

'nin 'in 27. haftasında deplasmanda 'u 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan dahil olan , 11'deki yerini Yandaş'a kaptırmıştı. Milli oyuncunun maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle Ozan, maçında 11'deki yerini alacak. | Son dakika Fenerbahçe haberi ( haberleri)

deplasmanında yedek soyunan , karşısında 11'deki yerini alacak. 'a karşı takımının en iyilerinden olan 'ın cezalı duruma düşmesiyle tekrar formayı giyecek olan Ozan, orta alanda ve ile birlikte görev yapacak.

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