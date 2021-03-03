03 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Ozan Tufan Antalyaspor karşısında 11'de oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan dahil olan Ozan Tufan, 11'deki yerini Mert Hakan Yandaş'a kaptırmıştı. Milli oyuncunun Trabzon maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesiyle Ozan, Antalyaspor maçında 11'deki yerini alacak. | Son dakika Fenerbahçe haberi (Fb spor haberleri)
Trabzon deplasmanında yedek soyunan Ozan Tufan, Antalyaspor karşısında 11'deki yerini alacak. Trabzonspor'a karşı takımının en iyilerinden olan Mert Hakan'ın cezalı duruma düşmesiyle tekrar formayı giyecek olan Ozan, orta alanda Sosa ve Mesut ile birlikte görev yapacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 196 personel alımı yapıyor! GİB iş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru koşulları ne? GİB kontenjanı...
- BİM kaçta açılıyor? BİM ve A101 çalışma saatleri değişti mi? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor?
- Halı saha ve yüzme havuzları açıldı mı? Halı sahalar hangi illerde açıldı? İstanbul'da halı sahalar kapalı mı? Açıklandı!
- Düğün ve nikahlar nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? Nikahlarda kaç kişi olacak?
- Sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye risk haritası açıklandı!
- Sağlık Bakanlığı risk haritası açıklandı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kafeler kaça kadar açık olacak?
- Zirve için kıyasıya mücadele! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TS FB derbisi