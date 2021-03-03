Trabzon deplasmanında yedek soyunan Ozan Tufan, Antalyaspor karşısında 11'deki yerini alacak. Trabzonspor'a karşı takımının en iyilerinden olan Mert Hakan'ın cezalı duruma düşmesiyle tekrar formayı giyecek olan Ozan, orta alanda Sosa ve Mesut ile birlikte görev yapacak.

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