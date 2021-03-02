02 Mart 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Mesut Özil'e şok uyarı! Oyundan alınınca tepkisi...

Oyundan alınınca tepki göstermişti! Yönetim harekete geçti...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.03.2021

'in 27. haftasında deplasmanda 'u mağlup eden 'de, maçın ardından 'in performansı çok konuşuldu. Yıldız oyuncunun oyunda kaldığı 66 dakika boyunca etkisiz kalması ve teknik direktör 'un onu oyundan alması üzerine tepki göstermesi, yönetimi harekete geçirdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberi ()

'de deplasmanının üzücü tarafı 'in performansıydı. 66. dakikada Bulut tarafından oyundan alınan tecrübeli oyuncunun yanına giden hocasına tepki gösterdiği görüldü. 'un bu noktada bir uyarı alabileceği gelen bilgiler arasında. Yönetimin 32 yaşındaki futbolcuya, "Maçın heyecanıyla anlık tepkiler vermek kamuoyunda yanlış anlaşılabilir" diyeceği öğrenildi. ()

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